Lubuskie. Ruszyły szczepienia dla seniorów, ale... szczepionka nie wszędzie dojechała

- Szczepienia rozpoczęliśmy w samo południe. Seniorzy przychodzą co pół godziny. Najpierw idą na badania, a później na szczepienia. Cały czas trwa też szczepienie grupy zero. Jeśli więc zrobi się kolejka, seniorzy wchodzą poza kolejnością. Najstarszy był dziś pan Marian, 92-letni mieszkaniec Gorzowa - mówiła nam w poniedziałek Agnieszka Wiśniewska, rzecznik gorzowskiego szpitala wojewódzkiego. 25 stycznia ruszyły bowiem szczepienia dla seniorów. Czytaj również: Szczepienia przeciwko COVID-19 w Lubuskiem rozpoczęte

Szczepienia w Nowej Soli

W Nowej Soli, w punkcie szczepień przy ul. Muzealnej, seniorzy gromadzili się już przed 9.00.

Seniorzy są pierwszą - po pracownikach służby zdrowia - grupą, która poddawana jest szczepieniom. Urząd Miejski w Nowej Soli/Ewa Batko

- Starsze osoby przychodzą przed wyznaczoną godziną. Czekamy na szczepionki, które dojadą w ciągu 20 minut - mówił nam w poniedziałkowy poranek Adam Waligóra, prezes stowarzyszenia zawodowego ratowników medycznych Medyk, które prowadzi punkt. - Szczepionki jadą do nas z hurtowni farmaceutycznej. Nie można ich przywieźć np. w niedzielę. Chodzi o to, żeby czas po od rozmrożenia do podania był jak najkrótszy - dodawał Waligóra.