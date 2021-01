Lubuskie. Są podejrzani o brutalne pobicie mężczyzny na stacji benzynowej. Zajście nagrały kamery monitoringu

PLUS Międzyrzecz. Irytacja pacjentów ,,Provity’’ sięga zenitu, kiedy w telefonie słyszą ,,jesteś 18 w kolejce’’. I czekają. Czasami bezowocnie

W największej w gminie przychodni zarejestrowanych jest ponad 10 tysięcy dorosłych pacjentów. I wszyscy, w razie potrzeby liczą na szybki kontakt ze swoją przychodnią. Problem, i to duży, powstaje wtedy, gdy trzeba się zarejestrować do lekarza czy zgłosić swą chęć zaszczepienia się. Niestety, telefonicznie, trwa to czasami nawet kilkadziesiąt minut, a bywa, że się w ogóle nie udaje.