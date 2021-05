Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Lubuskie: te rzeczy możesz dostać całkiem za darmo! To ludzie oddają w internecie!

Na popularnym portalu olx.pl można nie tylko coś kupić albo sprzedać, ale też nabyć zupełnie za darmo!



Wielu Lubuszan korzysta z tej platformy i chce oddać te rzeczy, które ich zdaniem komuś mogą jeszcze posłużyć.



Co w Lubuskiem można dostać za darmo? W sumie to... wszystko! Najwięcej ogłoszeń dotyczy mebli, elektroniki oraz ubrań i akcesoriów dziecięcych. Ale nie tylko, bo można dostać też specjalne opakowania do przechowywania leków, zaproszenia na chrzest, czy oprawki do okularów.



Zobaczcie, co możecie dostać za darmo na olx.pl. Może nadacie tym przedmiotom drugie życie? Sprawdźcie!



