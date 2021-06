Lubuskie. W weekend można było zobaczyć trąby powietrzne! - Dla oczu to coś niesamowitego - oceniają internauci. Łowcy Burz pokazali wideo

Ciekawe, ale jednocześnie niebezpieczne zjawisko pogodowe uchwyciła na nagraniu Anna Małecka, która przesłała wideo do Lubuskich Łowców Burz.

Wir można było zobaczyć w okolicy Wschowy w sobotę (12 czerwca) wieczorem, kiedy w regionie doszło do gwałtownego załamania pogody. Było około godz. 21.22.

Pod postem ukazało się kilkadziesiąt komentarzy. Pani Aneta przyznała, że w Świętnie w gminie Wolsztyn też przeszła taka trąba.

- Niestety, nie udało się nagrać, ale dla oczu coś niesamowitego. Co ciekawe, zbliżając się do domu sąsiadów, jakby się odbiła. Poszła w drugim kierunku. Jedno drzewo niestety nie "przeżyło" - podkreśliła. - To już druga w tym tygodniu. Jedna, ale mała przeszła w niedzielę.