Lubuskie wina? Jakość już mamy teraz potrzebna nam ilość. Rozmawiamy z Dawidem Sojką, członkiem Stowarzyszenia Sommelierów Polskich

Spodziewacie się czegoś nadzwyczajnego po tej wizycie?

Szukamy smaków, ale przede wszystkim ludzi, którzy produkują wino z pasją. Może znajdziemy jakiś zakręcony trunek, który nas zaskoczy. Bardzo liczę na winnicę Żelazny. Już wkrótce może to być wielkie wow. Ciekaw jestem co robią tradycyjne marki jak Stara Winna Góra, Miłosz, Cosel, Saint Vincent...

Jest kilka ciekawostek. I szkoda, gdy w winnicy znajdujemy siedem, osiem win najwyżej po 600 butelek.

Naprawdę nie wiadomo, co z tym zrobić. Stąd też mój apel: pijmy polskie wina, aby winiarze mogli dokupić ziemi, aby produkowali więcej. Wówczas też polskie wina będą tańsze.

Cena psuje smak polskich win...

Czy 60 zł za butelkę bardzo dobrego wina to naprawdę za dużo? To normalna cena za tradycyjne wino z jakiegokolwiek regionu. Nie mówię tutaj o tzw. winach nowoświatowych, które przywozi się w kanach i rozlewa w Europie. Jednak przydałby się jasny przekaz apelacyjny dla polskich regionów winiarskich, aby były łatwo rozpoznawalne dla konsumenta. Tak, jak jest to we Francji, czy w Hiszpanii. Gwarancja, że jest to wino z konkretnej apelacji, gwarantującej jakość łatwiej, będzie pogodzić się z ceną. Bardzo dobrze, że polskie wina pojawiają się w dyskontach i supermarketach, gdyż w restauracjach są z reguły droższe i to one pracują na przekonanie o wygórowanych cenach.