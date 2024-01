Lubuskie: za nami pierwsze w historii mistrzostwa w morsowaniu. Ależ się działo!

Organizatorem, pierwszego tego typu wydarzenia w mieście, był Ośrodek Sportu i Rekreacji „Sulechowianka”. Zawody miały miejsce na stadionie miejskim w Sulechowie, a ich celem była popularyzacja morsowania jako ciekawej formy aktywności fizycznej i zachęcenie do zdrowego stylu życia.

Morsy z Sulechowa

Początek rywalizacji zaplanowano na 11:00, ale już godzinę szybciej zawodnicy mogli przygotowywać się do lodowatego wyzwania. Każdy z nich musiał wcześniej podpisać oświadczenie o stanie zdrowia, a przed samym startem poddać się badaniu ciśnienia krwi, poziomu glukozy we krwi i poziomu alkoholu – alkomatem. Morsy po kolei wskakiwały do specjalnie przywiezionej balii z zimną wodą, mając na sobie jedynie strój kąpielowy i czapkę. Musieli zanurzyć się tak, aby ręce były pod wodą.