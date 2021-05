Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Lubuskie: zobaczcie, jak lubuscy kontrterroryści ćwiczą i doskonalą swoje umiejętności. Mamy zdjęcia i film!

Policjanci z Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Gorzowie Wielkopolskim doskonalili swoje umiejętności na poligonie w Wędrzynie. - Wszystko po to, aby w chwili poderwania ich do działań byli gotowi na stawianie czoła największym niebezpieczeństwom profesjonalnie neutralizując wszelkie zagrożenia - informuje podinsp. Marcin Maludy, rzecznik lubuskich policjantów.



Jak wyjaśnia podinsp. Maludy, policyjni kontrterroryści to funkcjonariusze, którzy ze względu na charakter realizowanych zadań cechują się przede wszystkim: wysoką sprawnością fizyczną, bardzo dobrym stanem zdrowia, wysoką odpornością na sytuacje stresowe, umiejętnością pracy w zespole, umiejętnością szybkiej adaptacji do nowych warunków oraz dyspozycyjnością. Nie widać ich na co dzień.







Działania kontrterrorystów przeprowadzane są w sposób spektakularny, ale jednocześnie i niezmiernie precyzyjny, profesjonalny i bezpieczny. Do tego potrzebny jest codzienny trening: siłowy, taktyczny, strzelecki, bojowy, ale nie tylko. Kontrterroryści wykazać się muszą także spokojem, opanowaniem, chirurgiczną precyzją oraz zdecydowaniem. - Połączenie tych cech nie jest łatwe, a osiągnięcie wysokiej formy możliwe tylko dzięki ciężkim treningom i ćwiczeniom w terenie - dodaje rzecznik lubuskich policjantów.



