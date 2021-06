Lubuszanie lubią brąz. Na mistrzostwach Polski nasi lekkoatleci trzy razy zdobywali medal. A i tak jest niedosyt

Łukasz Żok cieszył się, ale...

Niedosyt pozostał zwłaszcza w przypadku 200-metrowca Łukasza Żoka. – Nie ukrywam, że liczyłem na złoto. Bo i wszyscy mówili, że Łukasz najprawdopodobniej to wygra. Tak by pewnie było, gdyby nie potknął się na pierwszym kroku. Prowadzi nisko stopę i czasami mu się to zdarza. I został mocno z tyłu, a po 100 metrach był siódmy czy ósmy. Dopiero w końcówce wyszedł na trzecie miejsce i osiągnął bardzo dobry wynik, do tego pod wiatr. 21,08 to jego drugi rezultat w karierze. Ale myślę, że mógł pobiec nawet 20.80, gdyby nie ten zły start z bloku – nie ukrywał w rozmowie z „GL” trener gorzowianina w ALKS AJP Tomasz Saska i dodawała, że jego podopiecznego stać w krótkim czasie na bieganie poniżej 20,50 s.