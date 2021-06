Lubuszanie: zaszczepcie się! Lubuski NFZ i Uniwersytet Zielonogórski zachęcają do tego w krótki spocie. Zobacz wideo!

- To nasza wspólna inicjatywa: Narodowego Funduszu Zdrowia i Uniwersytetu Zielonogórskiego przy współpracy z Radiem Zachód. Chcemy edukować i przekazywać informację, że szczepienia są ważne. Wiele osób uważa, że skoro zakażeń jest coraz mniej, to można się nie szczepić. Sytuacja wygląda inaczej: musimy skoncentrować się na tym, by nie doszło do rozprzestrzeniania się kolejnych mutacji koronawirusa – mówi Joanna Branicka, rzeczniczka lubuskiego NFZ.