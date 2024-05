Lubuszanin Teo Tomczuk w finale Mam Talent! Publiczność oklaskiwała jego występ na stojąco! Małgorzata Trzcionkowska

Teo Tomczuk z Lubiechowa pod Małomicami w finale telewizyjnego show TVN Mam Talent Screen z programu Mam Talent TN Zobacz galerię (23 zdjęcia)

18-letni Teo Tomczuk jest aktorem, tekściarzem, autorem muzyki i piosenkarzem, który robi wielką karierę w Norwegii, gdzie się urodził. Jest jednak Polakiem, a jego rodzina ma też ukochany dom w Lubiechowie, w gminie Małomice. Do udziału w programie Mam Talent podchodził sceptycznie, ale jego talent zaprowadził go wprost do finału! Czekamy na wyniki głosowania publiczności!