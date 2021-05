Lubuszanki Kornelia Lesiewicz i Natalia Kaczmarek poprowadziły reprezentację Polski do srebra mistrzostw świata sztafet! Brawo!

Lesiewicz, mieszkająca w Chwalęcicach wychowanka trenera Sebastiana Papugi, i Kaczmarek, pochodząca z Górzyska koła Drezdenka wychowanka trenera Tomasza Saski, najpierw w sobotę awansowały do finału z drugim czasem, by następnie w niedzielę ponownie przekroczyła linię mety z drugim wynikiem . Jeszcze na wyjściu na ostatnią prostą kończąca sztafetę 23-letnią Kaczmarek, obecna zawodniczka AZS AWF Wrocław, była czwarta, ale dzięki fenomenalnemu finiszowi wyprzedziła Holenderkę i lekkoatletkę z Wielkiej Brytanii. Kubanki już nie dogoniła, ale i tak ten rezultat, z rozpoczynającą 17-letnią Lesiewicz, jest fantastycznym osiągnięciem. Tym bardziej, że orientacyjny czas Kaczmarek to 50,59 s, co jest na poziomie najlepszych na Starym Kontynencie. Orientacyjny, bo mierzony, jak to w przypadku sztafet, ze startu lotnego.

- Uwierzyłam w siebie. Myślę, że to pokazuje, że to widać. Po prostu cały czas skupiam się na tym, żeby robić swoje. Jak biegłam, to cały czas myślałam: "Biegnij swoje i nie przejmuj się". I jakoś to wychodzi. Bardzo cieszę się, że udało się nie tylko obronić miejsce, ale wyjść jeszcze wyżej. Mamy medal! - mówiła w emocjonalnym wywiadzie dla TVP Sport Kaczmarek.

Nasza reprezentacja narodowa tytułu nie obroniła , ale ten sukces jest tym większy, że w odróżnieniu od innych konkurencji, w tej sztafecie, 4x400 m, nie zabrakło na starcie europejskich gwiazd, jak Holandia - ze zwyciężczynią halowych mistrzynią Europy Femke Bol - czy Wielka Brytania, z którymi to Polki przegrały w Toruniu w 2021 r. Oczywiście, żadna z drużyn nie pobiegła w najmocniejszym zestawieniu. Ba, kilka zespołów ze ze względu m.in. na ryzyko zakażenia koronawirusem czy perspektywę występu na igrzyskach olimpijskich w Tokio, nie pojawiło się na Stadionie Śląskim , jak USA czy Jamajka, ale na tej imprezie to biało-czerwone stanęły na umownym drugim stopniu podium. Umownym, bo w nieoficjalnych mistrzostwach świata sztafet dekorowano jedynie jego triumfatorów. I nieoficjalnych, bo cały czas rozgrywane są mistrzostwa świata w lekkiej atletyce we wszystkich konkurencjach, w tym właśnie też w sztafetach.

Kornelia Lesiewicz i Natalia Kaczmarek a igrzyska olimpijskie

Nie zmienia to faktu, że to osiągnięcie bardzo cieszy, a naszą radość potęguję postawa lubuskiej dwójki. Po brązowym medalu HME z tego roku Lesiewicz i Kaczmarek tym razem na otwartym stadionie potwierdziły, że do końca będą rywalizować o IO. Przypomnijmy, ani ta pierwsza, która dopiero wchodzi od kadry narodowej, ani ta druga, która do tej pory była w niej rezerwową, nie są podstawowymi członkiniami tej sztafety. Najbardziej utytułowane, jak Justyna Święty-Ersetic, Iga Baumgart-Witan, Patrycja Wyciszkiewicz czy Anna Kiełbasińska albo mają mikrourazy i nie obawiały się ich pogłębienia, albo są w trakcie przechodzenia reahabilitacji po kontuzjach. Z tej ekipy, dzięki której cała polska usłyszała o "Aniołkach" trenera Polski Aleksandra Matusińskiego, jedynie Małgorzata Hołub-Kowalik zaprezentowała w ten weekend swoje nieprzeciętne umiejętności. A to wszystko oznacza, że Matusiński przed Tokio będzie miał duży dylemat. Co więcej, na to symboliczne wicemistrzostwo świata złożyły się też biegi Karoliny Łozowskiej w finale i Kingi Gacy w eliminacjach, które miały lepsze orientacyjne czasy od Lesiewicz (52,7 s). W każdym razie, gdyby nie nasze Lubuszanki, to "Aniołki" tak wysoko by nie latały.