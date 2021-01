Łukasz Mejza podjął decyzję. - Idę się bić o Lubuskie w Warszawie jako poseł na Sejm RP - mówi młody samorządowiec. O co będzie walczył?

"To jest młody człowiek, który osiągnął gigantyczny sukces"

Słów pochwały nie szczędził Łukaszowi Mejzie obecny na spotkaniu prezydent Janusz Kubicki.

- To jest młody człowiek, który osiągnął gigantyczny sukces - mówi Janusz Kubicki. - On go zawdzięcza swojej ciężkiej pracy. Pracą, walką ponad podziałami, potrafi osiągać wspaniałe sukcesy. Ja w swojej historii takich sukcesów nie miałem. Jeśli jestem mentorem, to uczeń przerósł mistrza. Wierzę w to, że Łukasz wywalczy wiele ważnych rzeczy dla naszego województwa. Lubuskie potrzebuje wstrząsu, to widać, chociażby po tym, że dostaliśmy najmniej środków unijnych spośród wszystkich województw w Polsce. Musimy zacząć bić się o Lubuskie wszyscy razem, nie patrząc na barwy polityczne. Wierzę, że Łukasz dokona jeszcze wielu wspaniałych rzeczy.