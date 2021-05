Luzowanie obostrzeń będzie szybsze, niż pierwotnie zakładano. Ta branża zostanie odmrożona szybciej

Jak przebiegają szczepienia w Lubuskiem? Ilu mieszkańców zaszczepiono do tej pory?

Kultura zostanie odmrożona 8 dni szybciej

- Przyspieszamy otwarcie kin, teatrów i innych instytucji kultury - powiedział premier. Zostaną one otwarte 21 maja. Będzie w nich obowiązywał reżim sanitarny. Branża sportowa zostanie otwarta pod koniec maja, o jeden dzień wcześniej, niż to pierwotnie zakładano. Premier zaapelował, aby ostrożnie korzystać z powrotu do normalności.

Wirus i jego mutację są wciąż groźne. Z duszą na ramieniu myślimy o jesieni. Aby uniknąć czwartej fali, szczepienia muszą być jak najszybsze. Do tego jednak potrzebna jest wola naszych obywateli - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

W czasie konferencji prasowej zapowiedziano też, że wkrótce mają ruszyć szczepienia dla osób w wieku 16+. Nie padły jednak konkretne terminy.