Ma padać, a decyzji brak. Stal Gorzów szykuje się na Włókniarza Częstochowa w 4. kolejce PGE Ekstraligi

Bądź co bądź, Stal po konferencji prasowej premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra zdrowia Andrzeja Niedzielskiego zaczęła przypominać, że cały czas do kupienia są karnety na ten sezon. - Nie mogę się Was doczekać na Jancarzu. Wasz doping i emocje - tego nam bardzo brakowało. Stalowa Rodzina czeka na Was - tymi słowami zwrócił się do sympatyków żółto-niebieskich prezes klubu Marek Grzyb, publikując w środę post na swoim fanpage`u. Dał tym samym do zrozumienia, że pierwszeństwo w wejściu na trybuny będą mieli właśnie karnetowicze.