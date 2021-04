Maciej Piechowiak odpadł z programu MasterChef Junior. Niewiele zabrakło do osiągnięcia półfinału. "Będę dalej się rozwijał" - mówi Maciek

MasterChef poleca pasztet z czarnej soczewicy. Takiego nie jedliście! [FILM, PRZEPIS]

Mateusz Zielonka, zwany też Zielonym Surferem, zwycięzca szóstej edycji programu MasterChef, przygotował dla Czytelników Gazety Wrocławskiej pasztet z czarnej soczewicy. To wegetariański pasztet, który można podać na świątecznym stole. Można do niego dodać smalec z gruszek. Jak to zrobić? Podajemy przepis. Zapraszamy też do obejrzenia filmu, na którym dowiecie się, jak robi to sam MasterChef.