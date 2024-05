Magiczny pokaz sukien artystycznych Elżbiety Tarłowskiej i koncert Tribute to Tina Turner w Sulechowskim Domu Kultury Mariusz Kapała Leszek Kalinowski

Cóż to był za piękny pokaz? I taki nasz, bo przecież przygotowany przez projektantkę z Kalska - Elżbietę Tarłowską, która jest kobietą instytucją, inspirującą innych do działania. Pokazowi w Sulechowskim Domu Kultury towarzyszył koncert Tribute to Tina Turner.