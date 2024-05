Mają ponad 100 lat i są na sprzedaż. Kiedyś mieszkała w nich elita, a teraz te lubuskie nieruchomości mogą być twoje

Nieruchomości z dużym potencjałem

W starych budynkach drzemie ogromny potencjał. Każdy z nich jest niepowtarzalny, ale wszystkie mają cechy wspólne. To przede wszystkim wielki metraż, przestronne i wysokie pomieszczenia, piękne okna, ciekawe klatki schodowe, dodatkowe metry w piwnicy i na poddaszu. Do tego dochodzi zazwyczaj spory kawałek ziemi, czasami z pięknym starodrzewem.

Zabytkowe nieruchomości mogą być wykorzystane do celów mieszkaniowych, ale także do prowadzenia biznesu. Biuro, gabinet, pracownia, pensjonat, sala konferencyjna, restauracja to tylko kilka pierwszych z brzegu pomysłów. Możliwości jest wiele, wszystko zależy od potrzeb, pomysłowości i zasobności portfela.