Majowa kultura rozkwita jak przyroda. Święto akacji, Lotny Festiwal Piwa, Festiwal Gitarowy, Trzej tenorzy, Bałtroczyk i premiera u Osterwy

Rozkwitły bzy, a i kasztany nadrobiły zaległości w tej materii, bo wiadomo, że jak są matury to kwitną kasztany. Temperatury nam urosły na tyle, że mamy także wysyp, nie - nie grzybów, lecz wydarzeń plenerowych. W tym tygodniu będzie ich naprawdę sporo. Zaczynają się noce muzeów, ale także Lotny Festiwal Piwa oraz Międzynarodowy Festiwal Gitarowy, które redakcja Gazety Lubuskiej objęła swoim patronatem.

ŚWIEBODZIN

Świebodziński Dom Kultury zaprasza w czwartek (18.05) o godz. 19 na koncert trzech aż tenorów „Vincero”. Obok klasycznych arii operetkowych czy operowych zabrzmią przeboje muzyki, rozrywkowej, musicalowej, arie włoskie, piosenki Elvisa Presleya, Franka Sinatry, Beatlesów czy Royal Orbisona. W programie m.in. "My way", meksykańskie "Cielito lindo", “Granada”, "Time to say goodbye", ‘”Falling in love with you” czy „Nessun dorma”. Zespół tworzą Mirosław Niewiadomski (zadebiutował tuż po studiach na AM w Łodzi w „Księżniczce Czardasza” jako Edwin), Mariusz Ruta (współpracuje z Warszawską Operą Kameralną, grał w wielu znanych operach oraz musicalach) oraz Bartosz Kuczyk (współpracuje z wieloma teatrami muzycznymi i jest menadżerem kultury). Koncert nawiązuje do słynnego występu z 1990 roku w Termach Karakali w Rzymie, kiedy to razem do muzycznego, bezkrwawego boju stanęli Luciano Pavarotti, Plácido Domingo i José Carreras. Wstęp płatny.

CIGACICE

Sulechowski Dom Kultury zaprasza w sobotę 13.05 na I. Święto Akacji, które odbędzie się w godzinach 13-17 w porcie odrzańskim w Cigacicach. Będzie to próba stworzenia nowego święta i przyrodniczego symbolu gminy Sulechów. Trzymamy kciuki! Okolice Sulechowa szczególnie obfitują w drzewa robinii, zwanej także popularnie akacją. Od dawna przypisywano jej magiczne właściwości, wyjątkową czcią darzyli Egipcjanie i Rzymianie. Podobno właśnie z akacji Noe zbudował swoją Arkę Przymierza. Akacja ma białe kwiaty, zebrane w zwisające grona, które przyjemnie pachną. Z kwiatów przygotowuje się lecznicze napary, kąpiele oraz przeciery, konfitury i syropy. Świeże - można również dodawać do surówek, sałatek i wypieków a nawet smażyć w cieście i podawać na deser np. w formie placuszków. Akacja jest ponadto rośliną wybitnie miododajną, wysoko cenioną przez pszczelarzy. Miód posiada łagodny smak, jasny, słomkowy kolor i długo w formie nieskrystalizowanej. Wykazuje on właściwości antyseptyczne (niszczące drobnoustroje), wpływa również dobrze na serce i układ krwionośny oraz trawienny w tym łagodzi nadkwaśność żołądka. W ramach święta w Cigacicach wystawiać się będą lokalni pszczelarze z koła w Sulechowie, którzy przeprowadzą warsztaty, zabawy oraz degustacje miodów. Nie zabraknie stoiska edukacyjnego Nadleśnictwa Sulechów oraz stoisk gastronomicznych. Wstęp wolny.

MIĘDZYRZECZ

W sobotę (13.05) o godz. 18 w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury, z programem „Starość nie jest dla mięczaków”, wystąpi znany artysta kabaretowy – Piotr Bałtroczyk. Udowodni on, że prawdziwe życie zaczyna się dopiero po pięćdziesiątce, choć nie będzie łatwo. To były działacz studenckiego ruchu artystycznego oraz laureat Festiwalu Artystycznego Młodzieży Akademickiej (FAMA). Później zajął się zawodowo działalnością konferansjerską, prowadząc przez wiele lat różne festiwale i imprezy kabaretowe. Jest laureatem kilku Wiktorów oraz nagród dziennikarskich. Wstęp płatny.

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Teatr im. J. Osterwy zaprasza w sobotę (13.05) na premierę nowej sztuki dla dzieci pt. „Chodź na słówko”. Powstała ona na podstawie dowcipnego tekstu Maliny Prześlugi o kreatywności, wyobraźni i akceptacji siebie, wyróżnionej indywidualną nagrodą w Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Obsadę stanowi sześć postaci: Kula, Toperz, Język Polski, Brzydkie Słowo, Kura i Logoped. „Toperz dokleja Kuli dziób z plasteliny, żeby stała się prawdziwą kurą. Toperz cierpi, bo czuje się niekompletny i bezsensowny. Oboje zostali wymyśleni przez małą dziewczynkę, która nie umie jeszcze mówić. Postanawiają zaczerpnąć języka w tej sprawie. W tym celu udają się do Logopeda i Języka Polskiego, któremu pokazują swoje języki, by postawił diagnozę i dał im brakujące słowa. Język Polski też ma swoje problemy, gdyż w szkołach wszyscy traktują go jak przedmiot. Przy okazji poznają też Brzydkie Słowo.”. Przedstawienie zagości także 14 i 16.17. maja. Wstęp płatny.

REGION

Tegoroczna, osiemnasta już edycja Międzynarodowego Festiwalu Gitarowego, odbywa się pod hasłem „Brzmienia Ameryki – Klasyka, Jazz, Swing, Latino”. Nasza redakcja objęła go swoim patronatem. Oficjalne otwarcie festiwalu nastąpi w piątek (19.05) o godz. 19 w Filharmonii Zielonogórskiej. Zagra orkiestra FZ pod batutą Miłosza Bembinowa z towarzyszeniem solistów-gitarzystów: Julii i Christiana Zielińskich, Jakuba Kościuszki, Cassie Martin, Tomasza Radziszewskiego. De facto działania w ramach festiwalu zaczną się już w środę (17.05) koncertem kameralnym duetu gitarowego w Żagańskim Pałacu Kultury. W czwartek (18.05) w godz. 12-17 w PSM I st. w Międzyrzeczu odbędą się lekcje mistrzowskie, a o godz. 19 – koncert kameralny. Równolegle do oficjalnego otwarcia w Zielonej Górze (19.05), także w Gorzowie Wielkopolskim w Teatrze im. J. Osterwy, wystąpi słowacki zespół „Fat Jazz Band”. To dziewięcioosobowa orkiestrą swingową, wykonująca stylizowaną muzykę od lat dwudziestych do lat czterdziestych. Inicjatorem jej powstania był Ladislav Fanzowitz, jeden z obecnie najlepszych słowackich pianistów. Z kolei w sobotę (20.05), w godz. 9-14, mistrzowie poprowadzą warsztaty w PSM I i II st. w Zielonej Górze, zaś o 17 dadzą koncert kameralny w pałacu w Starym Kisielinie. Także w sobotę (20.05) odbędą się warsztaty w PSM w Świebodzinie, które poprowadzą Dawid Pajestka i Maciej Kostecki. O 17, nauczyciele zagrają koncert kameralny, zaś o 19 w siedzibie Świebodzińskiego Domu Kultury zagra Fat Jazz Band. W niedzielę (21.05) warsztaty przeniosą się do PSM I st. w Gorzowie Wielkopolskim (9-14), a o godz. 17 w Filharmonii Gorzowskiej zagra Pajestka-Kostecki Duo. Z kolei w Zielonej Górze tego samego dnia o godz. 16 – wspomniany wyżej Fat Jazz Band zagra w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Ostatni koncert kameralny festiwalu odbędzie się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Bytomiu Odrzańskim. Główną gwiazdą festiwalu jest Cassie Martin - okrzyknięta przez „Classical Guitar Magazine” objawieniem 2018 roku. Francuzka zaczęła grać na gitarze w wieku 5 lat, a jako 20-lataka była już laureatką wielu międzynarodowych konkursów. Wykonywała najważniejsze koncerty gitarowe orkiestrami we Francji i w Polsce, w tym słynny „Concierto de Aranjuez” Joaquína Rodrigo /niedawno mieliśmy okazję wysłuchać go w w filharmonii wersji na harfę/ oraz „Koncert in D” op. 99 - Mario Castelnuovo-Tedesco. Martin regularnie występuje jako kameralistka, w duecie ze skrzypkiem Camille Théveneau. Od września 2022 roku jest wykładowcą w konserwatorium muzycznym w Saint-Cloud. Z lokalnych i już uznanych artystów wystąpi urodzony w Nowej Soli – Tomasz Radziszewski, absolwent Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Gitarzysta występował także jako solista z wieloma orkiestrami także w Hiszpanii. Niektóre wstępy płatne.

ZIELONA GÓRA

Podczas weekendu (13-14.05) w godz. 12-22 (niedziela do 20), na placu Bohaterów, ulokują się stoiska 5. Lotnego Festiwalu Piwa. Pojawią się piwa rzemieślnicze oraz food trucki. Nie zabraknie także akcentów muzycznych, koncertów na żywo czy pokazów warzenia piwa, konkursów. Eksperci wytłumaczą uczestnikom jak degustować złoty trunek i jak go warzyć w domu. Wstęp wolny.

WYDARZY SIĘ

13.05 – Grillowanie na winnicy, Winnica w ogrodzie, Górzykowo,

13.05 – Noc Muzeów w Zamku Piastowskim, Krosno Odrzańskie,

do 15.05 - XX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek „Moja, Twoja, Nasza - Biblioteka!", m.in. Zielona Góra-Gorzów Wielkopolski,

16.05 - Abelard Giza - "Samertajm" oraz Janusz Pietruszka i Kuba Śliwka, Piwnica Artystyczna Kawon, Zielona Góra,

19.05 – Polska Noc Kabaretowa, Amfiteatr Miejskiego Centrum Kultury, Gorzów Wlkp.,

19.05 – Koncert Mariusza Kalagi, CKiR Wschowa,

19.05 – Impreza taneczna „Latino Night”, Cafe Noir, Zielona Góra,

20.05 – Widowisko i koncert „Dwie wieże”, Gubiński Ośrodek Kultury,

20.05 – Brytyjska Noc w Muzeum, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra,

20.05. - XV Festiwal Kultury Łowieckiej, Bytnica,

20.05 – Bal Henrykowski, Centrum Kultury „Zamek” w Kożuchowie,

20.05 – Europejska Noc Muzeów, Lubuskie Muzeum Wojskowe, Drzonów,

21.05 – I. Sulechowski Przegląd Orkiestr Dętych, Sulechów,

24.05 – Stand-up, Antoni Syrek-Dąbrowski „Życie”, Piwnica Artystyczna Kawon, Zielona Góra,

24.05 – 4.06 – Cykl koncertowy „Przedsionek Raju”, Lubuskie

26.05 – Występ kabaretu „Paranienormalni”, Szprotawski Dom Kultury,

27.05 – Jarmark Strzelecki, Strzelce Krajeńskie,

27.05 – XXV Turniej Rycerski, Centrum Kultury „Zamek” w Kożuchowie,

27.07 - Kresoviana – XXIX Spotkania Wykonawców Piosenki Kresowej, Gorzów Wlkp.,

28.05 – Cykl „Miej czas na koncerty” – Agnieszka Chylińska, Amfiteatr Miejskiego Centrum Kultury, Gorzów Wlkp.,

28.05 – Koncert finałowy „Fumy” - Ignacy, ZOK-Planetarium Wenus, Zielona Góra

28.05 – Koncert „Halina Mlynkova & Zdolni do Wszystkiego, Film(l)ove”, aula UZ, Zielona Góra,

29.05 – 2.06 – Cykl „Ginące zawody i umiejętności”, Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze-Ochli,

29.05 - „Planeta Anna” – koncert poświęcony Annie German, ZOK-Planetarium Wenus, Zielona Góra

1-4.06 – Kozzi Film Festiwal, Zielona Góra,

2-4.06 – Wiosna Nad Nysą, Gubiński Ośrodek Kultury,

3.06 – Zlot pojazdów zabytkowych i motocykli, GOK – Kargowa,

3-4.06 – Rybobranie, Krosno Odrzańskie,

8-11.06 - Dni otwartych Piwnic Winiarskich, Zielona Góra,

16-18.06 – Święto Solan, Nowa Sól,

18.06 – Piknik Czołgisty, Lubuskie Muzeum Wojskowe, Drzonów,

25.06-2.07 – 52. Lubuskie Lato Filmowe, Łagów,

8-9.07 – II. Festiwal Polskich Win Musujących, Krosno Odrzańskie,

4-20.08 – Festiwal Muzyka w Raju, Lubuskie,

15.08 – Piknik Militarny, Lubuskie Muzeum Wojskowe, Drzonów,

6-20.10 – X Festiwal Muzyki Współczesne im. W. Kilara, Gorzów Wlkp.,

28.10 – Koncert Steczkowska/Demarczyk & Royal Symphony Orchestra, Gorzów Wielkopolski,

9.11 – Występ baletowy „Jezioro łabędzie”, Żarski Dom Kultury,

25.11. - Koncert Sebastian Riedel & CREE, Piwnica Artystyczna Kawon.