Majówka 2021. Tak w Łagowie wypoczywają Lubuszanie. Pogoda nie odstrasza rowerzystów, spacerowiczów i motocyklistów! - zdjęcia

Pogoda majówkowa nie rozpieszcza nas w tym roku. Aura jest zdecydowanie bardziej deszczowa, niż słoneczna i niestety do 3 maja nic nie zapowiada poprawy. W tym roku 1 maja postanowiliśmy odwiedzić Łagów. I mimo złej pogody na naszej drodze spotkaliśmy spacerowiczów, którym żadna aura niestraszna!



W centrum Perły Ziemi Lubuskiej turystów niewielu, ale jej uroki zawsze przyciągają. Dziś tylko rano było dżdżyście, więc w południe chętnych do aktywności na świeżym powietrzu przybywało. Przy okazji, spieszymy z ważną informacją dla stałych bywalców miasteczka, bowiem kultowy sklep MAJA, w którym turyści zawsze robili zakupy przestał istnieć. Przebranżowił się i teraz będą tam pokoje gościnne. Faktem jednak jest, że sklepów w Łagowie nie brakuje, a dobrych miejscówek lada moment będzie więcej.



Poza tym pogoda nie odstrasza rowerzystów, spacerowiczów, czy biegaczy! Spotkaliśmy również grupę około 30 motocyklistów, którzy odwiedzili Łagów i zapowiedzieli tu swój pobyt jak co roku 8 lipca. Ale nie będziemy rozpisywać się o tym kogo spotkaliśmy. Zajrzyjcie do naszej galerii! Może to właśnie was przyłapał nasz fotograf? Ach, no i te przepiękne widoki...



