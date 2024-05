Majówka 2024 w żagańskim parku! Jak się bawiliśmy w piątek 3 maja? Byliście? Małgorzata Trzcionkowska

Trwa żagańska majówka 2024 w parku pod pałacem. W południe sporo osób wybrało się do wesołego miasteczka i food trucków na podzamczu. Można było postrzelać na symulatorze, zrobić wielkie bański mydlane, czy po prostu odpocząć na leżakach. Cześć ludzi przegonił deszcz, który zaczął padać ok. godz. 13.00, ale i tak można było "czillować" na łonie natury. Co nas jeszcze czeka w czasie majówki? Zobaczcie program pod galerią zdjęć.