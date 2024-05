Majówka w Karczmie Taberskiej i Krumskie Osobowości. Ale się działo, zobaczcie!

Karczma Taberska - klimatyczne miejsce

Karczma zachwyca swoim wyglądem, kaflowymi piecami, zgromadzonym starym sprzętem, związanym z gospodarką. Są też przyjazne zwierzęta…I łopaty piekarnicze, na których wyryto nazwiska Krumskich Osobowości. Wymyślono tę nagrodę, by docenić tych wielkich ludzi, którzy o sławę nie zabiegają, a dla lokalnej społeczności są prawdziwymi autorytetami.

Ojciec Jolanty Taberskiej był piekarzem, stąd łopata jako symbol szacunku dla ludzi, którzy żyją z pracy własnych rąk.

Także pani Jolanta i jej mąż Marek musieli włożyć bardzo dużo pracy, by stworzyć tak wyjątkowe miejsce, jakim jest od lat Karczma Taberska. Ale to jeszcze nie wszystko. Także Kolesin uratowali od ruiny i zapomnienia. Choć nie znamy dokładnie daty wzniesienia dworu, to założenie budowy wskazuje na XVI – XVII wiek. Można sądzić, że drzewa w parku mają 250 i więcej lat.