Makabryczne odkrycie w Nowej Soli. W piecu odnaleziono szczątki szczeniaka. Było ich więcej...

- Mieszkaniec Nowej Soli z ulicy Traugutta w Nowej Soli został aresztowany. Najprawdopodobniej ukręcił karki szczeniakom . Starszą sukę zabrano już do schroniska - napisali do nas przerażeni.

Dramatyczne odkrycie w Nowej Soli

Jak udało nam się ustalić, policję o sprawie poinformowała Joanna Zubowicz, działaczka społeczna, która od lat pomaga zwierzętom. To, co od niej usłyszeliśmy, mrozi krew w żyłach...

- Dostałam telefon od znajomej, że w tym mieszkaniu dzieje się coś złego. Matka tego mężczyzny opowiedziała komuś na ławce pod blokiem o tym, co się wydarzyło i tak dotarło to aż do mnie. Najpierw usłyszałam, że powyrywał on szczeniakom głowy... Czym prędzej złożyłam w policji zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa - opowiada Joanna Zubowicz.