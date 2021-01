Makijaż, który odmłodzi nawet o 15 lat! Jak się malować, aby odjąć sobie lat? Efekt Cię zaskoczy, podobnie jak te metamorfozy ZDJĘCIA

Podkład do twarzy – rodzaje. Jak dobrać i nakładać podkład pod makijaż oraz czym się kierować podczas zakupu tego kosmetyku?

Podkład do twarzy to podstawa udanego makijażu. Dobrze kryjący podkład zatuszuje niedoskonałości skóry i sprawi, że będzie ona wyglądała pięknie przez cały dzień. Podkład pod makijaż może odżywić skórę, zmatowić ją oraz odpowiednio nawilżyć. Jest to więc kosmetyk o działaniu wielofunkcyjnym. Jak dobrać idealny podkład do twarzy? Czym się kierować podczas zakupów podkładu do makijażu? Podpowiadamy!