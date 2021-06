Makowo–chabrowe morze rozlało się na obrzeżach os. Kasztelańskiego w Międzyrzeczu. Takiego widoku zazdroszczą nam nawet w… Częstochowie

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Nieprawdopodobne widoki można podziwiać na rogatkach Międzyrzecza. Oto, tuż za os. Kasztelańskim całe łąki pokryły się makami i chabrami. Widok jest taki, że nie można wyjść z podziwu. Pan Henryk, którego spotkaliśmy nieopodal tego kwiatowego morza, powiedział nam, że rodzina przysłała mu zdjęcia kwiatowych terenów pod Częstochową. - Wyszedłem więc na balkon i zrobiłem fotki tego co widać z okien na naszym osiedlu, no i stwierdzili, że czegoś takiego to jeszcze nie widzieli - mówi międzyrzeczanin.