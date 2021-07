Mała dopłata, ale wielka strata. Gorzowianie dostają podejrzane wiadomości o niedopłatach za prąd!

To nie pierwszy raz, kiedy oszuści podszywają się pod dostawców energii elektrycznej i w ten sposób próbują wyłudzić pieniądze od nieświadomych mieszkańców. Teraz przypuścili kolejny taki atak. Schemat działania jest ten sam. Naciągacze wysyłają fałszywe wiadomości z informacją o planowanym wyłączeniu prądu w związku z rzekomo nieuregulowanymi płatnościami. Rzekoma niedopłata wynosi zazwyczaj od kilku do kilkunastu złotych.

Dane trafiają do oszustów

Do każdej takiej wiadomości jest dołączony link. Otwierając go ofiara trafia na specjalnie spreparowaną stronę, gdzie zostaje poproszona o podanie danych potrzebnych do zalogowania na rachunek bankowy. Ponieważ witryna łudząco przypomina bramkę do realizacji szybkich płatności internetowych, wiele osób nie orientuje się, że wypełniając kolejne rubryki otwiera oszustom furtkę do bezproblemowego zalogowania się na konto i wypłaty zgromadzonych tam pieniędzy.