Maleńkiego Nikosia uratowano, gdy był w brzuchu mamy. To wielki sukces! Po ponad 100 dniach leczenia może już opuścić zielonogórski szpital

Wróćmy jednak do Nikosia. Chłopczyka uratowano w 25. tygodniu ciąży. Fachowo zabieg nazywa się: kordocentezą. Metodę zastosowano z równoczesnym przetoczeniem krwi dopłodowo. Zabieg wykonano nie tylko pierwszy raz w historii lecznicy, ale i w województwie lubuskim.

Pewnie zastanawiacie się, czym jest kordocenteza.

- To inwazyjna metoda diagnostyczna, polegająca na pobraniu krwi z pępowiny płodu - informuje Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze. - Celem zabiegu, który odbywa się pod kontrolą USG, jest uzyskanie krwi płodowej do dalszych testów.

– Gdy pacjentka trafiła do nas, badania wykazały skrajnie ciężki obrzęk uogólniony płodu – mówiła wcześniej kierownik Klinicznego Oddziału Położniczo-Ginekologicznego dr n. med. Agata Kuszerska, perinatolog. – Zastanawialiśmy się, czy dziecko przeżyje kilka dni. Było w 25. tygodniu. To skrajny wcześniak, bardzo chory, który po konsultacjach z neonatologami nie miał szans na przeżycie. Obrzęk obejmował całe ciało płodu oraz przesięki do brzuszka i serca płodu.