MAMA I JA | Finał głosowania powiatowego coraz bliżej. Jak wygląda ranking?

NOWE Dramatyczna sytuacja w zielonogórskim schronisku dla bezdomnych zwierząt. Istnieje zagrożenie epidemią. Potrzebna jest pilna pomoc!

Do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze w ostatnim czasie trafiło mnóstwo kociąt. Placówka obecnie wręcz pęka w szwach. - Większość kociąt trafia do nas chorych i potrzebujących leczenia - informuje OTOZ Animals Zielona Góra. By nie doszło do wybuchu epidemii, trzeba maksymalnie dbać o czystość. Schronisko apeluje o środki do dezynfekcji i rękawiczki.