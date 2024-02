Mamy dość! A czasem wystarczy niewiele, by pokochać życie. Podcasty nas tego uczą. Oryginalny projekt Civilitas

Podcasty pokazują życiowe przykłady i sposoby radzenia sobie z problemami

- Pretekstem do realizacji projektu jest Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej – mówi prezes towarzystwa Civilitas Marcin Olechnowski. – Chcemy pokazać, że łączą nas podstawowe prawa, choć niekoniecznie są one przestrzegane. A każdy rząd ma dbać o to, by prawa te nie były łamane…

Podcasty mają w prosty i jasny sposób przekazać najważniejsze sposoby radzenia sobie z problemami. Znajdziemy w nich życiowe przykłady. A to za sprawą zapraszanych do rozmów specjalistów. W zależności od tematu, wypowiadają się praktycy, którzy na co dzień pracują z osobami starszymi, opiekują się nimi albo zachęcają do aktywności. Podcasty dotyczące spraw młodzieży pokazują nie tylko wyniki najnowszych bada, ale przede wszystkim uczą nas, że samopoczucie dzieci i młodzieży zależą od rodziców, nauczycieli, przedstawicieli różnych instytucji, państwa…

- Od ludzi pracujących z młodzieżą dowiadujemy się, co ona myśli – mówi Marcin Olechnowski. – Podpowiadamy rozwiązania różnych problemów. Jednym z rozmówców był Marcin Łokciewicz, arteterapeuta wychowawca w Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze, który pokazał wiele prostych sposobów, by dotrzeć do młodych, by się otworzyli. Czasem wystarczy dosłownie 15 minut, by tak się stało.