Mandat za zbyt wolną jazdę. Tak, to możliwe! Na dodatek kierowca dostanie też punkty karne

Spowalnianie ruchu może być równie niebezpieczne, co nadmierna prędkość. Choć rzeczywiście, to właśnie za przekraczanie dozwolonych limitów Polacy najczęściej dostają mandat. Dlatego w Polsce została powołana grupa SPEED, czyli grupa policjantów, którzy zajmują się ściganiem piratów drogowych.

Takie sytuacje często zdarzają się na ulicach w większych miastach. Tam, gdzie dopuszcza się jazdę z prędkością 70 km/h, większość kierowców jedzie 50. Taka jazda przyczynia się do korków, jednak nie powoduje jeszcze niebezpieczeństwa. Jednak kiedy różnica prędkości między dwoma pojazdami jest większa, może dojść do tragedii. Kierowca jadący z większą prędkością będzie zmuszony wtedy do nagłego hamowania, a taka sytuacja może skończyć się dramatycznie. Właśnie dlatego w Polsce zbyt wolna jazda jest karalna.

Co na temat zbyt wolnej jazdy mówi taryfikator mandatów? W ustawie Prawo o ruchu drogowym zapisano, że "kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością nieutrudniająca jazdy innym kierowcom" (art.19 ust.2 pkt 1). Oznacza to, że policja może nas ukarać za zbyt wolną jazdę.

Polskie prawo dopuszcza, by na autostrady wjeżdżały pojazdy, "które mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h, w tym również w razie ciągnięcia przyczep".

Trzeba pamiętać, że na autostradzie dopuszczalna prędkość to 140 km/h. Możemy sobie tylko wyobrazić, jak mogłoby się skończyć pojawienie się na tej drodze np. ciągnika, który poruszałby się z prędkością 20 km/h. Wtedy dochodzi do gwałtownego hamowania. Istnieje niebezpieczeństwo, że nawet jeżeli my wyhamujemy, to kierowca za nami może w nas uderzyć albo stracić kontrolę nad pojazdem.