Marcin Gortat w Krośnie Odrzańskim? Jest duża szansa, że były koszykarz NBA pojawi się na ostatnim KO Streetball! Jest też data imprezy!

Przypomnijmy, że KO Streetball to jeden z największych turniejów ulicznej koszykówki w Polsce, który organizowany jest w Krośnie Odrzańskim przez Stowarzyszenie Młode Krosno. Sportowa impreza odbywa się cyklicznie od kilkunastu lat.

Już w zeszłym roku KO Streetball było zapowiadane jako "Last Dance". To miała być ostatnia odsłona koszykarskiego święta w Krośnie Odrzańskim, ale plany pokrzyżowała pandemia koronawirusa. Impreza została przesunięta na 2021 rok. Wszystko wskazuje na to, że wciąż będzie to pożegnanie z KO Streetball, o czym świadczy hasło wydarzenia: "Endgame".