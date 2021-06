Martin Vaculik ze Stali Gorzów wystartuje w memoriale Edwarda Jancarza. Pojadą też Dominik Kubera, Jakub Miśkowiak...

Martin Vaculik to żużlowiec świetnie znany lubuskim kibicom. W sezonach 2017-2018 zdobywał punkty dla Stali Gorzów. Później na dwa lata przeniósł się do Falubazu Zielona Góra. Po sezonie 2020 wrócił do Gorzowa i jest jednym z liderów Stali. W tym sezonie ma średnią biegową 2,294 punktu i zajmuje piąte miejsce na liście najskuteczniejszych jeźdźców PGE Ekstraligi.

