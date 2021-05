Marwis.pl Falubaz Zielona Góra doznaje najwyższej porażki w sezonie. Przegrywa z Fogo Unią Leszno aż 36:54. Tak słabo jeszcze nie było...

Cóż, wymienieni przez trenera żużlowcy w sobotnim meczu w Lesznie raczej nie błysnęli. Max Fricke w XII wyścigu został przywieziony na 5:1 przez nieopierzonego juniora Kacpra Pludrę. Matej Zagar nie wygrał choćby jednego biegu , a Piotr Żyto nie zdecydował się puścić go w ramach rezerwy taktycznej. Piotr Protasiewicz nadal jest w sporym dołku... Ale od początku.

- Myślę, że gorzej nie może być - powiedział przed sobotnim meczem Piotr Żyto, trener Falubazu Zielona Góra, w rozmowie z reporterem Eleven Sports 2, zapytany o słabe ostatnio wyniki zespołu. I dodał: - Max zakupił nowy silnik, testował go na treningu, Zagar poczynił zmiany , Piotr był w Danii...

Można powiedzieć, że po pierwszej serii startów wcale nie było źle. Falubaz przegrywał 10:14. W III wyścigu żużlowcy spod znaku Myszki Miki stoczyli ładną i zwycięską walkę z Piotrem Pawlickim , któremu nie pozwolili przywieźć punktu. Ale martwiło to, że nie odnieśli ani jednego biegowego zwycięstwa...

Niestety, później było już tylko gorzej. Owszem, w VI gonitwie Fricke przywiózł pierwszą trójkę dla Falubazu, ale blady strach padał na gości, gdy pod taśmą stawał duet Emil Sajfutdinow - Janusz Kołodziej, w sobotę absolutnie nieosiągalny, bez względu na to, jak wystartował. Po VII wyścigu Unia prowadziła 25:17.

Przewagę tę gospodarze systematycznie powiększali. Oczywiście, dzięki parze Sajfutdinow - Kołodziej, która podwójnie wygrała także IX bieg. Po X gonitwie było już 36:24 . Jedyne pocieszenie przyjezdni mogli upatrywać w tym, że w X wyścigu obudził się Patryk Dudek, który do swojego dorobku dopisał pierwszą trójkę.

W XI biegu trener Żyto zdecydował się na podwójną rezerwę taktyczną: Fricke zastąpił Jana Kvecha, a Dudek - Protasiewicza. Efekt był żaden. Remis 3:3 Falubaz zawdzięcza wyłącznie awarii motocykla Sajfutdinowa, który po mistrzowskiej akcji na drugim łuku jechał wraz z Jasonem Doylem na 5:1. Gonitwa XII to kolejne 5:1 dla Unii, zaskakujące tym bardziej, że Fricke nie poradził sobie z Pludrą...

Przed wyścigami nominowanymi było już 47:31. W XIV biegu trener Żyto mógł puścić w bój Zagara w ramach rezerwy taktycznej. Ale zrezygnował z takiego pomysłu. Wolał dać pierwszą w tym meczu szansę Damianowi Pawliczakowi. To kolejny sygnał wysłany słoweńskiemu "komandosowi"... W efekcie gospodarze znów wygrali 5:1. Ostatnia gonitwa padła łupem gości, a drugie indywidualne zwycięstwo odniósł Dudek. Warto jednak pamiętać, że w tym wyścigu nie wystąpił bezbłędny w sobotnim spotkaniu Kołodziej, który oddał swój start juniorowi Pludrze .

Patryk Dudek: Jeszcze wrócimy do gry

- W sumie na jednym motocyklu jechałem dzisiaj, ale próbnych startów robiłem dużo, i to na dwóch motocyklach - przyznał Dudek przed kamerami Eleven Sports 2. - Pierwsze biegi były nietrafione. Ogólnie przez ostatnie chyba dwa lata tor leszczyński mnie strasznie zaskakuje. Dzisiaj znowu było podchwytliwie i szukaliśmy w sprzęcie. Cały czas brakowało startów. Później żeśmy znaleźli ten start i już nie było najgorzej, tym bardziej że ciężko było się ścigać, bo jazda była tylko do środka toru, a jak chłopaki jechały ciaśniej, to korzystniejszy był krawężnik, więc warunki trudne.