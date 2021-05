Marwis.pl Falubaz Zielona Góra – Moje Bermudy Stal Gorzów. Składy drużyn, transmisja TV, relacja LIVE

Marwis.pl Falubaz Zielona Góra – Moje Bermudy Stal Gorzów. Awizowane składy drużyn

Mówi się, że gorzowska Stal jeździ w tym sezonie w innej lidze niż pozostałe ekstraligowe drużyny. Coś w tym jest, bo żółto-niebiescy imponują skutecznością. W trzech rozegranych do tej pory spotkaniach pewnie ograli rywali, w tym ekipę mistrza Polski – Unię Leszno – i to na jaj torze. Póki co gwarantem dużych zdobyczy punktowych są przede wszystkim Bartosz Zmarzlik i Martin Vaculik. W tej chwili nie ma w PGE Ekstralidze skuteczniejszych żużlowców. Mistrz świata może pochwalić się „kosmiczną” średnią – 2,933 pkt./wyścig. W 15 biegach tylko raz oglądał plecy rywala – Jasona Doyle’a z Unii Leszno. Kapitalnie ściga się też Martin Vaculik, który w dwóch ostatnich sezonach był liderem Falubazu. Słowak stara się dotrzymać kroku Bartoszowi Zmarzlikowi, w trzech meczach wykręcił średnią 2,600 pkt./wyścig.