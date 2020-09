Marynowane grzyby. Jak je przygotować? Co potrzebne jest do marynaty. Jak zrobić marynatę do grzybów? Sprawdź przepis na grzyby marynowane

Marynowane grzyby. To nic innego, jak ugotowane grzyby, zamarynowanych w specjalnej zalewie octowej z przyprawami. Grzyby marynowane są charakterystyczna dla kuchni polskiej. Można je podać jako przystawkę. Jak przygotować te idealne marynowane grzyby? Jaki jest przepis na zalewę do grzybów? Poznaj przepis na grzyby marynowane w occie i nie tylko.

Marynowane grzyby - jak je przygotować? To musisz wiedzieć! Co zrobić z grzybami? Najczęściej wybieramy opcję - marynowanie. Każdy ma swój sposób, smak i zasady, które wykorzystuje przy przygotowaniu marynowanych grzybów. Podstawą są oczywiście dobre, zdrowe grzyby, ale i zalewa. To, jakich dodamy do niej przypraw, ma ogromne znaczenie. Zobacz też: GIGANTYCZNY PRAWDZIWEK ZNALEZIONY KOŁO LUBSKA. WAŻYŁ 1,2 KG! [ZDJĘCIA CZYTELNIKA]

Jak przygotować grzyby do marynowania? Należy je najpierw przebrać, oczyścić z igliwia, piasku i innych zanieczyszczeń, opłukać, krótko przyciąć im trzony, a następnie obgotowywać przez 5-20 minut we wrzącej wodzie z dodatkiem soli, octu lub kwasku cytrynowego. Wkładamy je do słoików i zalewamy przygotowaną zalewą. Następnie słoiki przekładamy do garnka i gotujemy.

Co do słoja? Na marynaty nadają się zwłaszcza: rydze

kurki

borowiki

gąski

pieczarki

maślaki

opieńki

gołąbki

młode purchawki Jak długo gotować marynowane grzyby w garnku? Tyle obgotowujemy poszczególne grzyby: rydze - ok. 5 min.

borowiki, maślaki, podgrzybki - 10-15 min.

gąski i kurki - 20 min.

Marynata do grzybów Grzyby marynowane w occie - jak je przygotować?

Marynaty są to przetwory z warzyw, owoców i grzybów utrwalone w zalewie octowej z dodatkiem przypraw aromatycznych. W zależności od stężenia octu w zalewie otrzymuje się marynaty ostre lub słabo kwaśne, które są zdrowsze i dlatego bardziej polecane. Pamiętajmy, że ocet spożywany w większych ilościach jest szkodliwy dla zdrowia. Można go zastąpić octem winnym, który zdrowszym i dlatego bardziej zalecany. Można też stosować kwasek cytrynowy, pamiętając, by dodatkowo dodać tyle wody, o ile zmniejszyliśmy ilość octu.

Na 1 kg oczyszczonych grzybów przygotowuje się około 0,6 l zalewy Oto lista czynności potrzebnych, by przyrządzić marynaty z małym dodatkiem octu: słoiki wymyć i wyparzyć

surowce dokładnie przebrać, umyć i oczyścić

rozdrobnić surowce, mniejsze grzyby wkładać w całości

warzywa blanszować, zanurzając je na kilka minut we wrzącej wodzie, a następnie szybko schładzając zimną wodą

przygotować zalewę gotując pod przykryciem wodę z octem, ew. kwaskiem cytrynowym i przyprawami

umieścić rozdrobnione surowce w słoikach

dodać przyprawy aromatyczne

zalać gorącą zalewą

pasteryzować, pamiętając, że czas liczy się zawsze od momentu przegotowania wody w naczyniu

Zalewa octowa o łagodnym smaku - PRZEPIS SKŁADNIKI na zalewę do grzybów marnowanych: 1/2 l wody

1/4 octu (10 proc.)

sól

cukier

pieprz

ziele angielskie

liść laurowy

ziarna gorczycy

kilka goździków

2 cebule

PRZYGOTOWANIE zalewy octowej do marynowanych grzybów:

Do zimnej wody dodać przyprawy oraz cebulę i całość zagotować. Następnie do wrzącej wody dodać ocet, sól i cukier do smaku, pogotować razem około 10 minut, ostudzić, wyjąć cebulę. Tradycyjna zalewa do grzybów SKŁADNIKI:

3,5 litra wody

pół litra octu

10 łyżek cukru

6 łyżek soli

ziele angielskie i liść laurowy

Ponadto do każdego słoika: krążki cebuli, liść laurowy i ziele angielskie oraz grzyby PRZYGOTOWANIE:

Z podanych składników zagotować zalewę. Grzyby oczyścić i umyć, krótko podgotować w słonej wodzie. Do każdego słoika dać krążki cebuli, liść laurowy i ziele angielskie oraz grzyby. Zalać gorącą zalewą. Pasteryzować 10–15 minut.

Przepis od Justyny Kalemby z Brzezinki

Przepis na grzyby marynowane Wiemy już, jak przygotować zalewę do grzybów, czas przedstawić kilka ciekawych i przede wszystkim sprawdzonych przepisów na grzyby marynowane. Proponujemy grzyby marynowane w sosie pomidorowym, grzyby marynowane z miodem, grzyby marynowane na słodko i z papryką. Jak je zrobić? To nie jest takie trudne.

Grzyby w delikatnej marynacie

SKŁADNIKI:

1 kg dowolnych grzybów, np. kurek, borowików, podgrzybków, 1 l wody, 20 g soli; zalewa: 300 ml wody, 10 g soli, 1 cebula, 1 łyżka cukru, 250 ml octu 10%, 3 liście laurowe, po 10 ziaren pieprzu i ziela angielskiego – do każdego słoiczka. PRZYGOTOWANIE:

Myjemy grzyby, cebulę obieramy i kroimy na pół. Gotujemy 1 litr wody, dodajemy 20 g soli, wrzucamy grzyby i cebulę i gotujemy przez 30 min. Odstawiamy w chłodne miejsce. Gotujemy 300 ml wody, dodajemy ocet, liście laurowe, 10 g soli, cukier i pieprz. Grzyby i cebulę wkładamy do słoików, zalewamy marynatą, zakręcamy i odstawiamy do ostudzenia. Marynowane opieńki

SKŁADNIKI:

1 kg opieniek, 1 średnia cebula, 3 szklanki wody, 1/2 łyżeczki cukru, 2 łyżeczki soli, 3 ziarenka pieprzu, 3 ziarenka ziela angielskiego, 3 liście laurowe, 1/3 szklanki octu.

PRZYGOTOWANIE:

Opieńki oczyszczamy i płuczemy. Wrzucamy do garnka i obgotowujemy do 5 minut. Odcedzamy na sicie. Ponownie wrzucamy grzyby do garnka, zalewamy 3 szklankami wody, dodajemy cebulę pokrojoną z półplasterki, sól, cukier, ziarenka pieprzu, ziela angielskiego i liście laurowe. Gotujemy w wywarze na wolnym ogniu 1 godzinę. Pod koniec dodajemy ocet i zagotowujemy. Do czystych słoików nakładamy grzyby i zalewamy wywarem, tak żeby były przykryte. Zakręcamy dokładnie słoiki, odwracamy każdy do góry dnem i zostawiamy do ostygnięcia. Przechowujemy w ciemnym i chłodnym miejscu, najlepiej w piwnicy. Po 2 tygodniach opieńki są gotowe. Grzyby marynowane w sosie pomidorowym - przepis SKŁADNIKI:

1 kg grzybów leśnych, 3 cebule, 2 łyżki koncentratu pomidorowego, 3 łyżki octu, 2 łyżki cukru, sól, pieprz, olej

PRZYGOTOWANIE:

Grzyby oczyścić i opłukać. Pokroić na mniejsze kawałki. Grzyby zalać wodą. Gotować około 5 minut w osolonej wodzie. Odcedzić. Cebulę pokroić w kostkę i zeszklić na odrobinie oleju. Do cebuli dodać grzyby, koncentrat, ocet oraz cukier. Wymieszać. Doprawić do smaku solą oraz pieprzem. Dusić około 5 minut. Gorące grzyby przełożyć do słoików. Zakręcić i pasteryzować 20 minut. Grzyby marynowane z miodem - przepis SKŁADNIKI:

3 kg rydzów, zalewa: 6 szklanek wody, 1 szklanka octu, 1,5 łyżki soli niejodowanej, 5 łyżek cukru, 1/2 szklanki miodu, goździki, gorczyca, ziele angielskie, liść laurowy, 2 duże cebule pokrojone w plasterki. PRZYGOTOWANIE:

Oczyszczone rydze myjemy pod bieżącą wodą. Obgotowujemy w lekko zakwaszonej wodzie (2 łyżki octu i 1 łyżeczka soli na 1 litr wody). Osączone i ostudzone rydze wkładamy do słoików, dodajemy cebulę sparzoną wrzątkiem i zagotowaną zalewę, z której wyjmujemy wcześniej goździki. Szczelnie zamykamy słoiki i pasteryzujemy przez około 10-15 minut, w zależności od wielkości słoików.

Grzyby marynowane na słodko PRZEPIS na kurki marynowane na słodko

SKŁADNIKI :

1 kg kurek, 3 szklanki wody, 1/2 szklanki octu 10%, 1 marchewka, 1 cebula, 3 łyżki miodu, 1 łyżka soli, 1 łyżeczka pieprzu, 4 ziela angielskie, 3 liście laurowe Kurki umyj i oczyść. PRZYGOTOWANIE:

Marchewkę obierz i pokrój w plasterki. Cebulę pokrój w piórka. Do wody dodaj ocet, marchewkę, cebulę, miód, liście laurowe, ziele angielskie, kolorowy pieprz i sól. Zagotuj. Zagotuj też wodę. Dodaj kurki i gotuj 4-5 minut. Odcedź i przelej zimną wodą. Kurki nakładaj do słoików. Zalej do połowy gorącą zalewą. Z garnka z zalewą przełóż marchewkę i cebulę. Dodaj resztę kurek. Z garnka przełóż do słoików przyprawy. Zamknij słoiki i odwróć do góry dnem.

Grzyby marynowane w occie - przepis PRZEPIS na maślaki marynowane w occie

SKŁADNIKI:

1 kg maślaków, 1,5 szklanki octu 10%, 2 duże cebule, 2 łyżki soli, pół szklanki cukru, 1 mała marchewka, 4 małe cebule, 8 szklanek wody, gorczyca, pieprz ziarnisty, ziele angielskie, liść laurowy

PRZYGOTOWANIE:

Grzyby przebrać, umyć, oczyścić kapelusze z kleistej skórki i gotować około 20 minut. Odcedzić, przelać letnią wodą. Zrobić zalewę: 8 szklanek wody, 1,5 szklanki octu 10%, 2 łyżki soli i podane przyprawy. Dodać pokrojoną w ćwiartki cebulę i pokrojoną w talarki marchewkę. Gotować 15 minut. Włożyć maślaki i gotować dalsze 20 minut. Włożyć wrzące do wyparzonych słoiczków. Zakręcić dokładnie i studzić odwrócone do góry dnem. Nie ma potrzeby pasteryzowania! Grzyby marynowane w pomidorach PRZEPIS na maślaki marynowane w pomidorach

SKŁADNIKI

2 kg maślaków, 1 kg cebuli, pół litra oleju, 190 gramów przecieru pomidorowego, sól, pieprz do smaku PRZYGOTOWANIE:

Grzyby ugotować, cebulę zeszklić na oleju i wymieszać z grzybami. Następnie dodać przecier, sól, pieprz i dusić na wolnym ogniu około 20 minut. Ciepłe nakładać do słoików i pasteryzować przez 40 minut.

Ile mogą stać grzyby marynowane? Słoiki z grzybami najlepiej przechowywać w chłodnym i zaciemnionym miejscu. Jak długo nadają się do spożycia? To zależy. Najczęściej mówi się, że grzyby marynowane mogą stać do kilku tygodni (jeśli są dobrze przygotowane). Ale wiadomo, jak to jest. Często znajdziemy w piwniczce taki słoik po kilku czy kilkunastu miesiącach. Uznaje się, że do 12 miesięcy to bezpieczny okres. Pamiętajcie, że na przygotowywane domowymi sposobami przetwory, trzeba szczególnie zwrócić uwagę.

Źle zakonserwowane grzyby to niebezpieczeństwo. W słoikach mogą namnażać się bakterie lub pleść, które mogą spowodować m.in. zatrucie pokarmowe. Ile kalorii mają grzyby marynowane? Sprawdziliśmy to przy pomocy kalkulatora kalorii. Okazuje się, że w 100 gramów marynowanych grzybów ma 44 kcal. Porcja grzybów marynowanych, która waży 50 g, ma 22 kcal. unsplush.com Grzyby marynowane w ciąży Jak to jest z grzybami marynowanymi. Czy może je jeść kobieta w ciąży? Z grzybami w ciąży trzeba uważać. Niejedna kobieta zastanawia się, czy może jeść grzyby w ciąży, czy nie? Specjaliści zauważają, że spożywanie jadalnych grzybów nie przyszłej mamie i jej dziecku. W jakiej postaci można jeść grzyby w ciąży? Najmniej ciężkostrawne są grzyby duszone w sosie własnym. Warto dodać do nich zioła takie jak: tymianek, cząber czy kminek. Poleca się także zupy grzybowe bez śmietany, przygotowane na delikatnym bulionie. Dozwolone jest zjedzenie grzybów marynowanych w ciąży, z zastrzeżeniem, że ocet dla przyszłej mamy w rozsądnych ilościach nie jest przeciwwskazany.

Grzyby marynowane - kalorie Ile kalorii mają grzyby marynowane? Sprawdziliśmy to przy pomocy kalkulatora kalorii. Okazuje się, że w 100 gramów marynowanych grzybów ma 44 kcal. Porcja grzybów marynowanych, która waży 50 g, ma 22 kcal.

