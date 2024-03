Marzysz o skrawku zieleni w środku miasta? Kup sobie piękną działkę na wiosnę! To najtańsze ogródki działkowe w Lubuskiem

Ogródki schodzą jak na pniu

Ceny działek są zróżnicowane

Jeszcze do niedawna zdecydowaną większość wśród działkowców stanowili seniorzy. Teraz się to jednak zmienia. Wśród kupujących ogródki działkowe jest coraz więcej młodych ludzi, którzy poszukują kawałka ziemi do wypoczynku i zabawy dla swoich dzieci. Ogłoszenia o działkach na sprzedaż można znaleźć najczęściej w internetowych serwisach z nieruchomościami, gdzie zwykle zamieszczają je sami działkowcy. Informacje o działkach do nabycia są również zawieszane na tablicach ogłoszeń na terenach konkretnych ogrodów działkowych. Ceny działek są bardzo zróżnicowane i zależą nie tylko od powierzchni, ale też od tego, jakie domki czy altanki się na nich znajdują, jakie są nasadzenia oraz infrastruktura. W naszej galerii znajdziecie ogródki działkowe na sprzedaż w Lubuskiem.

Jak uzyskać prawo do działki?

Działki znajdującej się na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych nie można kupić na własność, a jedynie ją wydzierżawić. Własnością działkowca są tylko nasadzenia i naniesienia na działce. Prawo do użytkowania działki nie podlega też prawu spadkowemu. By nabyć prawa do działki należy podpisać umowę dzierżawy działkowej, która zawierana jest na czas nieoznaczony. Ale możemy również przejąć prawa do dzierżawy od innego działkowca. W takim wypadku podpisujemy z nim umowę przeniesienia praw do działki. To nie koniec formalności, ponieważ zbywający działkę musi złożyć do zarządu wniosek o zatwierdzenie umowy, a zarząd ma dwa miesiące, aby to zrobić.