Masa śmiechu na spektaklu "Szalone nożyczki" podczas Lubuskiego Lata Kulturalnego 2021 w Dąbiu!

Śmiech niósł się na plaży w Dąbiu

W niedzielę (27 czerwca) na publiczność na plaży Ośrodka Wypoczynkowego "Temar" w Dąbiu nie czekał koncert czy występ kabaretu (choć śmiechu było sporo), tylko spektakl teatralny, komedia pt. "Szalone nożyczki", w którym wystąpili Przemysław Cypriański, Michał Piróg, Maciej Wilewski, Dominika Gwit-Dunaszewska, Joanna Kupińska oraz Lesław Żurek.

Nie był to jednak zwykły występ teatralny, ponieważ w połowie spektaklu aktorzy zaangażowali do zabawy (którą było rozwikłanie zagadki detektywistycznej w sprawie tajemniczego morderstwa) widzów, która to zaproszenie ochoczo przyjęła. Do tego dużo improwizacji i mnóstwo śmiechu.

Zobaczcie zdjęcia i krótkie nagranie z tego wydarzenia: