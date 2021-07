Mateusz Tonder, żużlowiec Falubazu Zielona Góra: Czasem jest tak, że słabszy zespół zaskakuje i wygrywa

- Lublin to mocna drużyna, będzie ciężko o wygraną, ale czasem jest tak, że słabszy zespół zaskakuje i wygrywa. My będziemy chcieli zaskoczyć rywala i ten mecz zremisować albo wygrać. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, też mamy dobre nazwiska w drużynie. Tor w Lublinie jest fajny, długi, przygotowują go chyba bardziej na twardo. W ubiegłym roku miałem upadek w pierwszym biegu z Wiktorem Lampartem, trochę mnie to wybiło z rytmu, ale trzy punkty udało mi się wtedy zdobyć. Oby tym razem było więcej. W każdym meczu jedziemy z takim samym nastawieniem, chcemy wygrać, dlatego przed spotkaniem w Lublinie nie będzie takiego podejścia, że już swoją robotę wykonaliśmy, a jedziemy tam sobie tylko pojeździć. Jedziemy na mecz wygrać, każdy z zawodników ma takie założenie.