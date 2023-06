MatRobocik z Żar jest już w Sydney. Nasza ekipa będzie walczyć w Mistrzostwach Świata w robotyce. Oni są niesamowici

Na robotyce znają się, niedawno zdobyli tytuł Mistrza Polski. Marzą o wyjeździe do Sydney na Mistrzostwa Świata w First Lego League. To bardzo kosztowna wyprawa, ale ta ekipa z Żar, nie poddaje się,…

Zbiórka się powiodła

Wyjazd do do Sydney nie był taki oczywisty, bo koszty biletów i pobytu są ogromne. Koszty oszacowano na ok. 100 tys. zł. Kilka tygodni temu ruszyła zbiórka, której celem było sfinansowanie wyjazdu. Wsparcie przyszło z Urzędu Marszałkowskiego i firm - Swiss Krono, Relpol i MK Kominy. Bez dofinansowania, udział drużyny w Mistrzostwach Świata, byłby niemożliwy. Na szczęście wszystko się udało, ekipa jest już na miejscu. Kilka dni przed rozpoczęciem zawodów mają czas na małe zwiedzanie, przyzwyczajenie się do innej strefy czasowej i ... australijskiej zimy. Na szczęście mają ze sobą grzejnowar, czyli urządzenie wymyślone i skonstruowane przez naszą ekipę, które będą przedstawiać podczas Mistrzostw.