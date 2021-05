Matura 2021. Jak poszła matematyka? Banalne zadania - mówią maturzyści. - Co nie znaczy, że nie można się było walnąć

Klimatyczne zdjęcia z matury w V LO w Zielonej Górze. Jak mówi młodzież - to historia

Wiktor wyszedł z egzaminu z uśmiechem na twarzy. Jak poszło? - Bardzo dobrze. Były łatwe zadania. Zupełnie bez stresu się pisało - mówi tegoroczny maturzysta. Filip natomiast przyznaje, że matematyka sprawiła mi więcej trudności niż język polski. - Trójkąty, bryły zawsze zajmują więcej czasu - podkreśla Filip. - Jutro będzie lepiej. Jestem z zagranicy, więc angielski będzie dla mnie wejść i wyjść. Nikodem jest dobrej myśli. Uważa, że nie ma co się stresować. Trzeba czekać na wyniki i tyle...

Weronika i Kuba mówią, że matematyka nie była zbyt ciekawa. Nastawiali się na ciągi, a tu geometria, funkcje liniowe... Ale będzie dobrze. Zdane będzie, ale egzaminy ciężkie. Jutro angielski to już luzik.

Nikola i Kornelia też są w dobrych nastrojach. Polski był w porządku, choć to czytanie ze zrozumieniem trochę trudniejsze. Matematyka też jakoś poszła.

- Zobaczymy, jak zadziałał stres - przyznają I podkreślają, że rok był ciężki. Nauka zdalna, brak studniówek, kontaktu z rówieśnikami dał się wszystkim we znaki.

- Polski był łatwiejszy niż na próbnej maturze. Matematyka też jakoś poszła. Ale nie oszukujmy się, ciężko było przyswajać wiedzę w domu. Zdalne to nie to samo co nauka w szkole - podkreślają Bartosz i Mikołaj. - Jutro angielski, niemiecki... Będzie okej.