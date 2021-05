Matura już za kilka dni. Ile osób będzie ją zdawać w Lubuskiem? Szkoły już gotowe na egzamin

Tegoroczna matura będzie już drugą w trakcie pandemii. Pod względem sanitarnym różnic w porównaniu z zeszłym rokiem w zasadzie nie będzie (dotyczą one jedynie garstki osób, które nie mogą nosić maseczki). Maturzyści - w miarę możliwości - będą wchodzić do szkół różnymi wejściami i o różnych porach. I oczywiście z zachowaniem dystansu. 1,5-metrowy dystans będzie też w miejscach pisania egzaminów.

Matura 2021. 10 najważniejszych pytań i odpowiedzi. To trzeba wiedzieć!

- Uczniowie do szkoły będą musieli wejść w maseczce, ale samo pisanie egzaminu będzie można pisać bez maseczki - mówił nam w piątek 30 kwietnia Tomasz Pluta, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie, jednej z najlepszych szkół średnich w Lubuskiem. Tę szkołę odwiedziliśmy, by zobaczyć, jak szykuje się ona do przeprowadzenia egzaminu dojrzałości.

Jakie zmiany na maturze?

W porównaniu z egzaminami w ubiegłych latach w przebiegu samych matur zajdzie kilka zmian. - Na języku polski zawsze był jeden arkusz, a teraz został on podzielony na dwa „zeszyty”. Każdy maturzysta będzie rozwiązywał te arkusze w sposób i w czasie, jaki sobie sam zaplanuje, ale potem zostaną one spakowane do dwóch różnych kopert. Prace tego samego ucznia będzie mogło sprawdzać dwóch różnych egzaminatorów - mówi dyrektor Pluta.