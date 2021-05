Matura z angielskiego to już luzik - mówią absolwenci szkół ponadpodstawowych. Jak było w VII LO w Zielonej Górze?

Czwartek to trzeci dzień pisemnych egzaminów maturalnych. Młodzież zdaje egzamin z języka obcego – angielskiego. To już tradycyjnie najczęściej wybierany język. Na drugim miejscu jest niemiecki. Ci, którzy się na niego zdecydowali, będą zdawać egzamin 13 maja.

Matura z angielskiego to już luzik - mówią absolwenci szkół ...

Klimatyczne zdjęcia z matury w V LO w Zielonej Górze. Jak mówi młodzież - to historia

Zdający egzamin z języków obcych uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze od rana mieli dobre nastawienie. Bo jak nam mówili, matura z angielskiego to pryszcz w porównaniu z polskim czy matematyką. Podczas próbnych egzaminów uzyskiwali wysokie noty, co pozwala im teraz mieć nadzieję, że podobnie będzie na prawdziwej maturze. Wreszcie więc nie trzeba się stresować. Choć dreszczyk emocji zawsze jest, zwłaszcza jeśli chce się dostać na wymarzony kierunek studiów na danej uczelni. Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze Beata Joksz-Skibińska potwierdza, w jej szkole młodzież najczęściej wybierała język angielski. Jest też grupa osób, która na egzaminie z języka obcego nowożytnego - zdawać będzie język niemiecki.

Sulechowscy maturzyści z nadzieją patrzą na egzaminy. Dziś przystąpili do pierwszego

Na egzaminie z języka angielskiego maksymalnie można zdobyć 50 punktów

Pisemny egzamin z języka obcego (języki do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) maturzyści zdają na poziomie podstawowym. Mogą go także zdawać na poziomie lub dwujęzycznym, jeśli oczywiście ktoś go wybierze jako przedmiot dodatkowy.

W tym roku maturę z języka obcego zdaje się wyłącznie pisemnie. Chyba że ktoś się zdecyduje na egzamin ustny, bo wynik z części ustnej będzie mu potrzebny w naborze na zagraniczne uczelnie.