Maturzyści zapomnieli w arkuszu zaznaczyć numer. Są pełni obaw. Czy egzaminatorzy sprawdzą prace?

Poziom rozszerzony to nie to samo co podstawowy – podkreślają maturzyści. – To zupełnie inna matura. Dużo trudniejsza. Nie tylko z polskiego, ale także z innych przedmiotów. Trudno się do niej przygotować, ćwicząc to, co było na lekcjach. Tu trzeba wiedzieć więcej. Samo podejście do poziomu rozszerzonego jest już stresujące. Na egzaminie z języka polskiego okazało się, że stresujące były też zaproponowane tematy.