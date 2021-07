Mechanika lotnicza na Uniwersytecie Zielonogórskim. To nowość i powrót do lotniczych tradycji miasta

Mechanika lotnicza na Uniwersytecie Zielonogórskim. To nowoś...

Wydział mechaniczny przygotowany do kształcenia mechaników lotniczych

Dziekan Wydziału Mechanicznego – prof. Władysław Papacz zapewnia, że edukacja na tej specjalności będzie na najwyższym poziomie: - Będzie to specjalność, którą studenci będą mogli wybierać po drugim roku studiów. Jesteśmy merytorycznie i technicznie przygotowani do tego, żeby kształcić mechaników, również mechaników lotniczych. Ciągle uzupełniamy nasze wyposażenie, szczególnie wyposażenie laboratoryjne, tak aby studenci mogli kształcić się na nowoczesnym sprzęcie takim jaki obecnie jest stosowany w samolotach. Myślę, że do końca tego roku będziemy mieli bardzo dobre wyposażenie laboratoriów dydaktycznych.