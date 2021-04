Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Mercedes wart 85 tys. zło został skradziony w Niemczech. Policjanci odnaleźli go na terenie powiatu żarskiego

Żarscy kryminalni doprowadzili do odzyskania kradzionego busa marki Mercedes Sprinter. Pojazd wart jest 85 tysięcy euro. Skradziono go na terenie Niemiec. Podejrzani w wieku 29 i 26 lat usłyszeli zarzuty paserstwa. Może im grozić do 10 lat pozbawienia wolności.



We wtorek (20 kwietnia) kryminalni z żarskiej komendy, w wyniku pracy operacyjnej, ustalili, że na posesji w jednej z miejscowości w powiecie żarskim, znajduje się kradziony na terenie Niemiec samochód.



- Policjanci natychmiast pojechali w ustalone miejsce. Tam zastali dwie osoby, które „pracowały” przy busie marki Mercedes Sprinter. Mężczyźni zdążyli już częściowo rozebrać specjalistyczny samochód. Funkcjonariusze sprawdzili pojazd w policyjnych bazach danych i potwierdzili, że został on skradziony w Niemczech - mówi komisarz Aneta Berestecka z Komendy Powiatowej Policji w Żarach.



W związku z tym 29 i 26-latek zostali zatrzymani i doprowadzeni do policyjnego aresztu. Po wykonaniu czynności procesowych na miejscu zdarzenia, odzyskany pojazd został zwrócony właścicielowi. Jego wartość pokrzywdzony wycenił na 85 tysięcy euro.



Podejrzani zostali przesłuchani i usłyszeli zarzut paserstwa. Za tego typu przestępstwo grozi do 5 lat pozbawienia wolności, jednakże mężczyznom może grozić nawet 10 lat więzienia z uwagi na znaczną wartość mienia.



