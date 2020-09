Miało być boisko, będzie... blokowisko? - Nie pozwolimy, by naszym miastem rządził deweloper! - zapowiadają słubiczanie

Ale zacznijmy od początku... Kilka lat temu władze powiatu sprzedały boisko z bieżnią należące do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego za kwotę 2,3 mln złotych. Za tę kwotę poprzedni zarząd powiatu obiecał piękny obiekt sportowo-rekreacyjny. Radość mieszkańców, a przede wszystkim uczniów, była nie do opisania. W końcu obiekt zapowiadał się naprawdę pięknie!

- Mieszkańcy po raz kolejny zostali oszukani. Starostwo sprzedało boisko przy szkole rolniczej. Obiecano w zamian piękne centrum sportowe. Centrum nie ma, a pieniądze zabrał komornik. W zamian za to zabierane są kolejne tereny zielone przy szkołach. Przy placówkach oświatowych nie ma żadnych boisk! Dzieci nie mają gdzie ćwiczyć. I mówię to w imieniu mieszkańców: nie wyrażamy zgody na sprzedaż kolejnych terenów zielonych! Nie wyrażamy zgody na kolejne blokowiska! - tłumaczy Krystyna Skubisz, radna powiatu i członkini Społecznego Komitetu Obrony Gruntów Oświatowych.

Dla komitetu kompletnie nie zrozumiałym jest fakt, że starosta Leszek Bajon występuje do burmistrza o warunki zabudowy, by w tych miejscach powstały bloki. - Po prostu bawi się w dewelopera - dodaje K. Skubisz.

- Przyjrzeliśmy się obiektom sportowym w naszym mieście, które młodzież ma do dyspozycji. W szkołach ponadpodstawowych nie ma gdzie ćwiczyć! Jedyna hala sportowa, na miarę potrzeb dzisiejszych uczniów, ma powstać przy Liceum Ogólnokształcącym. Pozostali uprawiają sport na małych salkach. Jeżeli sprzedamy te tereny, to nie będziemy mieli nawet szans na to, by wybudować porządny obiekt sportowy, bo nie będzie miejsca! - mówi Jolanta Skręty, radna powiatowa, która również jest członkinią komitetu.

- Tyle się dzisiaj mówi, że młodzież ma skrzywione kręgosłupy, nadwagę i inne schorzenia, że młodzież nie chce ćwiczyć. Jak mają ćwiczyć, skoro w szkołach ponadpodstawowych nie ma warunków do uprawiania sportu? To jest przerażające. Wielu cenionych sportowców pochodzi właśnie ze Słubic! A teraz gdzie mamy wyłonić talenty, skoro nie mamy nawet boiska? - pyta słubiczanin, Jacek Kotuła.

- Ja obecną kadencję powiatu nazywam kadencją wyprzedaży gruntów oświatowych w Słubicach! Uważam, że my jako mieszkańcy jesteśmy okradani - dodaje Patrycja Hołownia-Panecka. - Jeszcze rok temu starosta mówił, że zdrowie dzieci jest najważniejsze, że trzeba mieć wizje na 15 lat do przodu. Już tego nie pamięta?

Jest nadzieja

Należy jednak pokreślić, że to do zadań gminy należy opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego, a co za tym idzie, to właśnie rada miejska może zablokować plany zarządu powiatu i uchwalić taki plan, by budowa budynków mieszkalnych na terenach szkół była zabroniona. W tej sprawie grupa radnych powiatowych wystosowała pismo do burmistrza, przewodniczącego i radnych rady miejskiej i i samych mieszkańców.