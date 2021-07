Miały zostać wyremontowane kilkanaście lat temu. Czy Schody Donikąd w Gorzowie dostaną nowe życie?

Przedmiotem prac były nie tylko same schody, ale także ich otoczenie urbanistyczne i zagospodarowanie całego kwartału.

Konkurs był efektem współpracy miasta z poznańską uczelnią. Studenci wydziału architektury pracowali nad rozwiązaniami od marca do czerwca w ramach zajęć z urbanistyki. Zespoły studenckie miały za zadanie zaprezentowanie pracy na czterech planszach oraz w części opisowej - mówi Dariusz Górny, miejski architekt.

Kolejne podejście do remontu niebezpiecznych schodów w Parku Słowiańskim w Gorzowie

Studenci mieli ciekawe pomysły

Na konkurs wpłynęły w sumie 22 prace. Miasto zaprezentowało już najlepsze pomysły. Autorkami zwycięskiej wizualizacji są Agata Wojtkowiak oraz Rozalia Idziak. Według koncepcji przygotowanej przez studentki - schody powinny zostać całkowicie przebudowane, tak aby mogły pełnić rolę reprezentacyjną.

W ten sposób miasto chciało pozyskać pomysły na zagospodarowanie tego zaniedbanego miejsca.

UM w Gorzowie

- Zaprezentowane w zwycięskiej pracy rozwiązania kreują nową jakość przestrzeni w tym rejonie miasta. W udany sposób została wykształcona strefa przejściowa między tym co miejskie, a tym co parkowe. Użytkownik ma możliwość dotarcia na wzniesienie parkowe na kilka różnych sposobów, w tym, co jest istotne dla osób niepełnosprawnych, drogą bez barier architektonicznych. Udana propozycja zwieńczenia rozwiązania multifunkcjonalnym placem i budynkiem restauracji z panoramicznym widokiem na miasto. Dużo zieleni, fontanna i atrakcyjny wizerunek od strony miasta dopełniają całość zamierzenia - tłumaczy Dariusz Górny.