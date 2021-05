Międzyrzecki szpital otrzymał wsparcie... od zakonu w Szwajcarii!

Do Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu trafiło 30 łóżek rehabilitacyjnych, stoliki przyłóżkowe i materace. Ponadto zakon pokrył koszty transportu.

To już kolejna dostawa od zakonu do województwa lubuskiego

Zakon Joannitów już po raz kolejny pomaga jednemu z lubuskich szpitali. To piąta tego typu dostawa do naszego regionu. Do tej pory do międzyrzeckiego szpitala trafiły stamtąd między innymi elektryczne łóżka szpitalne, wózki inwalidzkie, rolatory, ubrania i fotele. Ze wsparcia komandorii w 2018 roku skorzystał także szpital w Zielonej Górze, który otrzymał wówczas kilkadziesiąt specjalistycznych łóżek.

