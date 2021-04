Międzyrzecz. Już wiemy gdzie przekazać książki z naszej domowej biblioteczki. Oddaliśmy je Merlinowi!

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

[1/5]

Już wiemy gdzie przekazać książki z naszej domowej biblioteczki

Po wiosennych porządkach pani Basi zostały w domu stare książki. I co z nimi zrobić? Wyrzucić na śmietnik? O nie! No i poprosiliśmy na łamach GMiS o pomoc Was. Nie zawiedliśmy się. Nawet trochę prześmiewczo, że o tym nie wiedzieliśmy, wskazaliście nam punkt na plantach. I tam woluminy pani Basi podrzuciliśmy. Po problemie. Przy okazji zauważyliśmy, że są osoby, które chętnie z tej wypożyczalni pod chmurką korzystają. Polecamy. Świetny pomysł.



Wideo: Różowa Skrzyneczka - akcja Instytutu Równości w Lubuskiem