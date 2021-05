Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Międzyrzecz: utrudnienia na S3 na wysokości Międzyrzecza. Ruch odbywa się tylko jednym pasem

Do poważnego zdarzenia doszło w sobotę 22 maja na trasie S3 na wysokości Międzyrzecza, dokładnie między węzłem Skwierzyna Południe a węzłem Międzyrzecz Północ.



Około godziny 9.30 zderzyły się dwa pojazdy, jeden z nich wypadł z drogi. Na miejscu są strażacy oraz policja. Chociaż, jak informują nas Czytelnicy, zdarzenia to wygląda bardzo poważnie, to na szczęście nikt nie ucierpiał.



Na ten moment zablokowany jest jeden pas ruchu i ruch odbywa się lewym pasem. Szacuje się, że utrudnienia potrwają do godz. 12.30.



Na węźle Międzyrzecz Północ tworzy się bardzo duży zator, zalecane zjechanie z S3 na węźle Międzyrzecz Zachód albo Południe.



