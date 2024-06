Miejsce nad wodą blisko Zielonej Góry. W sam raz na spacer z rodziną i psem

Pomysł na spacer z Zielonej Góry

Zalew na strudze Łącza w Czerwieńsku ma powierzchnię ponad pięciu hektarów. Linia brzegowa liczy niecałe półtora kilometra. Niektórzy w ramach jednego spaceru dwa razy okrążają akwen. Wiele osób też skręca w leśne ścieżki. To lubiane miejsce spacerów nie tylko miejscowych. Przed wejściem z głównej drogi jest parking, który pomieści kilka samochodów. Niektórzy dojeżdżają tutaj rowerem. Wielu spaceruje z psami. Na trasie spaceru są ławeczki, urokliwy mostek. Jest też wiata na spotkania, stół do tenisa, miejsca na ogniska.

Z centrum Zielonej Góry do zalewu w Czerwieńsku jest kilkanaście kilometrów, chociaż od tabliczki do tabliczki, zaledwie siedem. Kiedy nie ma zbyt wiele wolnego czasu, a jest chęć pobycia nad wodą, to dobry pomysł, aby tutaj przyjechać.